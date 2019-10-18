رسميًا.. الاتحاد السكندري يحتج لاتحاد الكرة ضد حكم مباراة وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أرسلت إدارة نادي الاتحاد السكندري احتجاجًا للاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراتها أمام نادي وادي دجلة بقيادة الحكم أحمد العدوي.

وانتهت مباراة الاتحاد ووادي دجلة مساء اليوم الجمعة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وجاء بيان مجلس إدارة الاتحاد السكندري، الصادر عقب المباراة،:" الحكم لم يكن موفقًا على الإطلاق؛ حيث اتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق و أبرزها عدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادي وادي دجلة منعت الكرة وهى بتجاه المرمى، بالإضافة إلى هدف صحيح للاعب سيسيه بداعي التسلل و هو القرار الذى جانبه الصواب أيضاً و أكدت الإعادة التليفزيونية وجميع خبراء التحكيم و المحليين صحة الهدف".

وأتم الاتحاد السكندري بيانه بالإشارة إلى أن رئيسه، محمد مصيلحي أجرى اتصالاً هاتفياً بجمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، مُعبراً عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذي ساهم بشكل كبير في انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق و فقد نادي الاتحاد لنقطتين كانت في المتناول .