"معادلة رقم توتي وجيجز".. ماذا قال عبد المنصف بعد إنجازه المحلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عبّر محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، عن سعادته بالوصول إلى 24 موسم متتالي يشارك فيه بمسابقة الدوري المصري.

وأضاف عبد المنصف في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" اليوم الجمعة :"سعيد بالوصول إلى رقم توتي وريان جيجز والذي خاض 24 موسم متتالي رفقة روما بالدوري الإيطالي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي".

وتابع :"هدفي تحطيم الرقم القياسي في الموسم المقبل وأن أصبح أكثر لاعب مشاركة في العالم، ولعل عصام الحضري أبرز مثال عندما استمر في الملاعب بعد سن الأربعين".

وأكمل :"الحضري كسر القاعدة، وهدفي الأساسي ليس مجرد أرقام بل أعطي درسًا للاعبين في الجيل الحالي وهو الاستمرار في الملاعب وعدم الاعتزال مبكرًا".

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عبد المنصف بدأ مسيرته مع فريق مزارع دينا قبل أن يلتحق بالزمالك في عام 1999 ومنه إلى الجونة في 2010.

صاحب الـ42 عامًا انتقل بعد ذلك إلى الاتحاد السكندري في 2012 ثم إنبي في نفس الموسم، قبل أن يستقر مع فريق وادي دجلة عام 2017.

وشارك عبد المنصف في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت مساء اليوم حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن مباريات الأسبوع الرابع.

جدير بالذكر أن وادي دجلة لم يحقق أي انتصار في الدوري حتى الآن حيث حقق نقطته الثانية في الموسم بعد الخسارة في مباراتين بالمسابقة.