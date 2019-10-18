حرس الحدود يوقف طموح الإسماعيلي بفوز مستحق بهدف

فجر فريق حرس الحدود مفاجاة وتغلب على الإسماعيلي بهدف نظيف بستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الرابعة للدوري الممتاز. احرز الهدف الوحيد عمرو الحللواني من ضربة جزاء في الدقيقة 82 بعد أن ردت الكرة من الحارس وعادت له فوضع الكرة بسهولة. بعد أن ردت الكرة من الحارس وعادت له فوضع الكرة بسهولة. جاء اللقاء ضعيف المستوى وخلا من اللمحات الفنية والخطورة الحقيقية على مرمى الفريقين خاصة في الشوط الاول وتحسن الأداء نسبيا في الشوط الثاني. على مرمى الفريقين خاصة في الشوط الاول وتحسن الأداء نسبيا في الشوط الثاني. بهذه النتجة ارتفع رصيد الحدود إلى 6 نقاط وصعد إلى المركز السابع بينما تجمد رصيد الدراويش عند نفس الرصيد في المركز التاسع بفارق الأهداف.

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