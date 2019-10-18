4 مواجهات قوية في دور الثمانية بدوري مرتبط السلة

الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن مواجهات دور الثمانية ببطولة دوري مرتبط السلة رجال.

ومن المقرر ان يلتقي الاهلي بنظيرة طلائع الجيش ، بينما يواجه الزمالك نظيره سموحة، ويواجه مصر للتأمين نظيره الجزيرة ويواجه سبورتنج نظيره الاتحاد السكندري او6 اكتوبر.

دوري مرتبط السلة رجال.ومن المقرر ان يلتقي الاهلي بنظيرة طلائع الجيش ، بينما يواجه الزمالك نظيره سموحة، ويواجه مصر للتأمين نظيره الجزيرة ويواجه سبورتنج نظيره الاتحاد السكندري او6 اكتوبر.

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