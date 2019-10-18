أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اختيار الحكم الكاميروني سيدي أليوم نيانت حكما للقاء الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا. ويستعد الزمالك لمواجهة جينيراسيون في الـ 24 من شهر أكتوبر الحالي في لقاء إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا. الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا. وبذلك يعود الحكم الكاميرون إلي مصر منذ وآخر ظهور له في مصر كان في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة. والتي إدارة خلالها افتتاح أمم إفريقيا بين مصر وزيمبابوي في لقاء انتهى بفوز الفراعنة بهدف محمود حسن "تريزيجيه". إفريقيا بين مصر وزيمبابوي في لقاء انتهى بفوز الفراعنة بهدف محمود حسن "تريزيجيه". كما أدار الكاميروني صاحب الـ 38 عاما لقاء فوز منتخب المغرب على كوت ديفوار بهدف مقابل لا شيء في دور المجموعات و تونس أمام مدغشقر الذي انتهاء بثلاثية مقابل لا شيء في ربع نهائي أمم إفريقيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الكاف يعين الحكم الكاميروني نيانت لإدارة مباراة الزمالك وجينيراسيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.