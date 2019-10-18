ميسي: عودة نيمار إلى برشلونة مُعقدة

رفض النجم الأرجنتنين ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني التجديد لفريقه بعقد مدى الحياة.

وقال ميسي خلال تصريحات لراديو "مترو" الأرجنتيني: "عرض برشلونة بعقد مدى الحياة لي صحيح، ولكن ما قلته إنني لا أرغب في عقد يلزمني بهذه الطريقة.

وتابع أريد أن أكون بخير

وأن أواصل اللعب والقتال من أجل الأهداف هنا. يمكنني أن أبقى هنا مدى الحياة ولكن دون عقد".

وحول علاقة بالنجم البرازيل نيمار قال نتحدث مع بعضنا كثيرا. على (تطبيق) واتساب نتحدث معا، أنا

وهو ولويس سواريز. عودته مُعقدة. مع رحيله عن برشلونة بات هناك الكثير من الأندية والناس الذين لا يرغبون في عودته مجددا".

وأشار الأمر مفهوم بالطبع، ولكنه مُعقّد كذلك عن رحيل كرستيانو رونالدو من الدوري الإسباني "هذا غريب كان من الجيد تواجد كريستيانو هنا، لقد جعل مواجهة الكلاسيكو مميزة أكثر، وأعطى قيمة أكبر للدوري الإسباني كذلك.