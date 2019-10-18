شاهد.. إسماعيل يوسف يواسي والد الطفل أدهم الكيكي

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على على مواساة والد الطفل أدهم الكيكي مشجع النادي الأبيض الذي وافته المنية أثر حادث أثناء توجهه مع والده،لحضور مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك .
يقوم على تنظيم المراسم عدد من مشجعي الزمالك، بمساعدة أعضاء النادي، في حضورعدد من لاعبي فريق الكرة ولاعبي فرق الألعاب الأخرى، وأعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من نجوم عبي الكرة .
تقام المراسم حاليًا في قاعة المناسبات بمسجد الشريف حسام بالمهندسين بعد صلاة المغرب، بحضور والده مسعد الكيكي.
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