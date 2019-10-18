اسبتعاد نجل صمويل إيتو من قائمة بلده في مونديال الناشئين

استُبعد إتيان إيتو نجل الأسطورة الكاميرونية صامويل إيتو من قائمة منتخب بلاده في كأس العالم للناشئين، بسبب مرسوم رئاسي صدر قبل 5 سنوات .
وعلى الرغم من تواجد اللاعب في المعسكر الإعدادي لمنتخب الكاميرون تحت 17 عاما استعدادا لخوض المونديال على أرض البرازيل، لكنه استُبعِد لاحقا.
وكان مضمون المرسوم الذي أصدره بول بيا رئيس الكاميرون عام 2014، منع المنتخبات الوطنية تحت 15 عاما و17 عاما من الاستعانة بلاعبين محترفين خارج البلاد .
ويلعب نجل اسطورة الكاميرون ضمن صفوف نادي ريال مايوركا الاسباني .
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