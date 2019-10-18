محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي ستقام غدا السبت في العرب التي ستقام غدا السبت في الدوري المصري الممتاز. ويتكون طاقم الحكام من: محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكما رابعا.

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