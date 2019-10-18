المدير التنفيذي لبيراميدز يحفز اللاعبين قبل لقاء الإنتاج الحربي

تواجد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في تدريب فريق الكرة مساء اليوم بملعب الدفاع الجوي من أجل تحفيز اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي مساء الاثنين المقبل في الجولة الخامسة للدوري على استاد السلام.

وعقد المهندس ممدوح عيد جلسة مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة للنقاش حول استعدادات المرحلة المقبلة ومباراة الإنتاج الحربي في الدوري والسفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز في ذهاب الدور التمهيدي الأخير لبطولة كأس الكونفدرالية

الأفريقية يوم ٢٧ أكتوبر الجاري.

كما صافح المدير التنفيذي، لاعبي الفريق وحفزهم وطالبهم بالتركيز في المرحلة المقبلة وتحقيق الانتصارات خاصة وأن بيراميدز هدفه لقب الدوري وحصد كل البطولات التي يشارك بها الفريق، كما أكد على أهمية المرحلة المقبلة في الدوري والهدف الأولي بالعبور لدور المجموعات بالكونفدرالية بعبور عقبة بطل تنزانيا.