سيسك فابريجاس يعلق على أزمة كتالونيا

أبدي النجم الاسباني سيسك فابريجاس لاعب نادي موناكو، ألمه للأحداث التي وقعت في إقليم كتالونيا.

وقال اللاعب الإسباني خلال الموتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام رين "من المؤلم رؤية ما يحدث في بلادي (كتالونيا)، إنه المكان الذي ولدت فيه، ورؤية أناسي وبلدي يعانون كذلك لهو أمر مؤلم،

رؤية الصور وما يحدث هناك... أشعر بحزن بالغ، وأتمنى أن يُحل الوضع سريعا".

وتابع "هناك ظلم بالغ".

وأضاف "كل ما نطلبه هو أن نكون قادرين على الجلوس والتحاور كالأناس الطبيعيين، نريد حوارا بين المؤيدين للاستقلال والمعارضين له".

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وأكمل "كل ما نطلبه هو أن نكون قادرين على الجلوس والتحاور كالأناس الطبيعيين، نريد حوارا بين المؤيدين للاستقلال والمعارضين له".

وأردف "لا أعتقد أن الاستماع للمطالب هو أمر صعب، لا نطلب أكثر من ذلك، يجب أن تتحسن الأوضاع، فالحوار يعالج العديد من الأمور".

واختتم ومن السيئ أن تؤثر هذه الأحداث على كرة القدم. يقولون إن كرة القدم والسياسة منفصلان، لكنهما متصلان جدا