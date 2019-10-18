النجوم "2004" يفوز على أم خنان بسداسية

نجح فريق النجوم تحت 15 سنة - مواليد 2004 - بقيادة محمد الشيخ المدير الفني في تحقيق الفوز على مركز شباب أم خنان بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم - الجمعة - على ملعب مركز شباب الكوم الأحمر ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بتصفيات دوري قطاع القاهرة الكبرى المؤهل الى بطولة الجمهورية.

أحرز هدفي نادي النجوم كلا من

أحمد حسين القط (هدفين) ومحمد عبدالمطلب (هدفين) وعلي ناصر وأحمد قدري. بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي النجوم إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة، ويتجمد رصيد مركز شباب أم خنان عند نقطة واحدة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية فاز نادي البنك الأهلي على مركز شباب منشأة البكاري بثلاثة أهداف

لهدفين، بهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي البنك الأهلي الى تسعة نقاط في المركز الثاني ويتجمد رصيد مركز شباب منشأة البكاري عند أربعة نقاط في المركز الثالث. يذكر أن الجهاز الفني لفريق النجوم تحت 15 سنة - مواليد 2004 - يتكون من كلا من أحمد المحمدي رئيس قطاع الناشئين وصبحي فرحات مشرفا عاما على القطاع ومحمد الشيخ المدير الفني للفريق وحسن صلاح مدربا ومصطفى سليمان مدربا لحراس المرمى وطه علي المدير الإداري وأحمد ماهر إداري الفريق وضياء هشام أخصائي العلاج الطبيعي.