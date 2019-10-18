جوارديولا يزف خبرًا سارًا لعشاق لعبة الفانتازي

أكد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي “بيب جوارديولا” عودة نجم فريقه “كيفين دي بروينه” للمباريات الأسبوع المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الفريق أمام كريستال بالاس في الجولة التاسعة من البريميرليج.

وتسببت الإصابة التي تعرض لها كيفين دي بروينه قبل أسبوعين في استبعاده عن المشاركة في مباراة ولفرهامبتون، والتي خسرها السيتي على ملعبه بهدفين دون رد.

وتكبد عشاق لعبة الفانتازي الكثير من الخسائر بسبب غياب دي بروينه عن تلك الجولة، خاصةً وأن هناك العديد منهم يضعونه كقائد، بسبب قدرته على صناعة وتسجيل الأهداف.

وفي جعبة دي بروينه 8 تمريرات حاسمة كأفضل صانع ألعاب في البريميرليج حتى الآن، بالإضافة إلى تسجيله هدفين.

وأعلن بيب جوارديولا تعافي الثلاثي “كيفين دي بروينه وبنجامين ميندي وجون ستونز” قبل مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم غد السبت، ثم أتالانتا في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.