- 1/2
- 2/2
سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المشروع الجديد لسلسلة فنادق ماريوت في ملعب أولد ترافورد التابع لنادي مانشستر يونايتد، حيث قرر ماريوت بشراكة مع إدارة الشياطين الحمر طرح مقعد VIP أسمته بـ “كرسي الأحلام” داخل أحد البقاع المميزة في المقصورة الرئيسية.
وسبق لمدير الشراكات في نادي مانشستر يونايتد “شون جيفرسون” تقديم إقتراح لرفع ثمن الحجوزات للشخصيات الهامة VIP في مباريات النادي.
واستجاب له المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد “إد وودوارد”، حيث أصبحت قاعات VIP تستأجر خلال المباريات بدءًا من ثمانية آلاف جنيهًا إسترلينيًا.
واقتبست سلسلة فنادق ماريوت من لقب ملعب أولد ترافورد “مسرح الأحلام” لتسمية المشروع بكرسي الأحلام.
ويرجع لقب مسرح الأحلام إلى الرئيس الشرفي لنادي مانشستر يونايتد “السير بوبي تشارلتون” والذي أطلقه بعد فترته المُبهرة مع النادي في الستينيات عندما قاد الفريق للتتويج بأول لقب لعصبة أبطال أوروبا في تاريخ الأندية الإنجليزية.
وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السر الذي قد يدفع أي شخصية مهمة للمبلغ المذكور من أجل حضور مباراة لمانشستر يونايتد الذي يَمر بفترة سيئة للغاية تحت قيادة مدربه النرويجي “أولي جونار سولشاير”.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 12 قبل استضافة ليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد ترافورد مطلع الأسبوع المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مشروع مثير للضحك في أولد ترافورد بإشراف فندق ماريوت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.