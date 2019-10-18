ليفربول لتعميق جراح مانشستر يونايتد والسيتي للعودة إلى الانتصارات

ستكون الفرصة متاحة أمام ليفربول المتصدر لتعميق جراح غريمه مانشستر يونايتد وتعزيز صدارته للدوري الإنكليزي حين يلتقيان الأحد في قمة المرحلة التاسعة على ملعب أولد ترافورد".



وتفصل 15 نقطة بين ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة (24) ومانشستر يونايتد الثاني عشر، بعد مرور ثماني مراحل فقط من الدوري المحلي هذا الموسم.



كما ويبتعد الفريق الأحمر بثماني نقاط عن الفريق الأزرق في مانشستر في المركز الثاني بعدما عزز سجله إلى 17 انتصارا متتاليا في البرمييرليغ منذ الموسم الماضي.



من جهة أخرى حقق يونايتد الفوز في اثنتين فقط من مبارياته الـ13 بعد أن تعرض لاعبوه للعديد من الإصابات منذ بداية الموسم وتلقى صفعة أخرى بإصابة حارسه الإسباني دافيد دي خيا خلال لقاء منتخب بلاده مع السويد ضمن تصفيات كأس أوروبا منتصف الأسبوع ولاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا.



إلا ان المدرب النروجي اوليه غونار سولسكاير دعا لاعبيه للارتقاء الى المناسبة المرتقبة بين أكثر ناديين تتويجا بلقب الدوري.



قال لشبكة سكاي سبورتس "أتطلع دائما الى المباراة المقبلة كفرصة جديدة. مواجهة ليفربول فرصة جيدة لنا لتحسين نتائجنا".

وتابع سولسكاير (46 عاما) "أفكر تلقائيا بالسيناريو الأفضل. أعرف أن الجماهير واللاعبين سيرتقون الى مستوى المناسبة (...) هذه هي المباريات التي تلعب من أجلها في مانشستر يونايتد يجب أن تظهر معدنك الحقيقي".



هذا واحتفل الألماني يورغن كلوب بموسمه الرابع في ملعب "أنفيلد" هذا الأسبوع ولكن بعد كل النجاحات التي حققها لا سيما بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أنه لم يذق بعد طعم الفوز في ملعب "اولد ترافورد".



لم يحقق ليفربول أي انتصار في زياراته الست الأخيرة الى يونايتد وحذر الاسكتلندي أندرو روبرتسون أن التوقعات تسقط قبل المواجهة نظرا للعداوة الازلية بين الفريقين.



قال الظهير الأيسر "لا أعتقد أن المستويات التي تقدمها في الآونة الأخيرة تهم في مباريات كهذه. لا يهم إن فزنا بثماني مباريات في ظل معاناتهم. إنها مباراة مانشستر يونايتد ضد ليفربول. الاجواء مختلفة عندما تلعب ضدهم".



وقد تشهد المباراة عودة الكاميروني جويل ماتيب الى مركز قلب الدفاع في ليفربول بعد تعافيه من الإصابة فيما يبقى ترقب عودة المصري محمد صلاح الذي تعرض لإصابة في كاحله خلال الفوز على ليستر سيتي 2-1 قبل الاستراحة الدولية.



عودة دي بروين إلى سيتي



ويتطلع مانشستر سيتي للعودة الى سكة الانتصارات بعد أن سقط على ارضه في المرحلة الأخيرة امام ولفرهامبتون المتواضع صفر-2 لإبقاء الضغط على ليفربول حين يحل ضيفا على كريستال بالاس السبت.



وافتقد حامل اللقب في الموسمين الماضيين لجهود البلجيكي كيفن دي بروين منذ أسبوعين بسبب الإصابة ومن المتوقع عودة صانع الألعاب الى صفوف الفريق الذي يتطلع ليصبح اول من يفوز في ملعب "سيلهرست بارك" هذا الموسم.



وسجل سيتي 25 هدفا في ست مباريات شارك فيها دي بروين اساسيا في الدوري الانكليزي هذه الموسم وخسر مبارتين لم يكن فيهما أساسيا.



فيما حقق بالاس بداية قوية للموسم أدت الى احتلاله المركز السادس برصيد 14 نقطة خلف ليستر الرابع وتشيلسي الخامس بفارق الأهداف.





توتنهام لنسيان الخيبات



وقد تكون الاستراحة الدولية أتت في الوقت المناسب لتوتنهام عقب خسارته امام برايتون صفر-3 في المرحلة الأخيرة بعد أيام على سقوطه المذل على ارضه 2-7 امام بايرن ميونيخ الالماني في دور المجموعات من دوري ابطال أوروبا.



حقق سبيرز الفوز في ثلاث من مبارياته الـ11 في جميع المسابقات هذا الموسم الان أن الزيارة الى واتفورد متذيل الترتيب قد تشكل فرصة للعودة الى السكة الصحيحة لفريق المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.



يبقى واتفورد الفريق الوحيد الذي لم يذق بعد طعم الانتصار هذه الموسم وتلقت شباكه 20 هدفا في ثماني مباريات.



وقال بوكيتينو "يجب أن نؤمن بأنفسنا مجددا. لدينا الجودة في الفريق ويمكننا ان نقاتل من أجل كل شيء".

وتابع "لا زلنا هنا لدينا نقطة إضافية في دوري الأبطال عن (الفترة نفسها في) الموسم الماضي ونبتعد بفارق ثلاث نقاط عن المركز الرابع (في الدوري المحلي)".

المصدر: فرانس برس