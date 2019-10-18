اختباران لبرشلونة وريال مدريد على وقع الكلاسيكو المؤجل



بعد معمعة تأجيل الكلاسيكو بسبب التوتر في إقليم كاتالونيا، يستعد العملاقان ريال مدريد وبرشلونة لتخطي خصمين سهلين في الدوري الاسباني لكرة القدم، عندما يحل الاول على ريال مايوركا الثامن عشر والثاني على ايبار الرابع عشر السبت.



وعقد برشلونة مؤتمره الصحافي قبل يوم من موعده الاعتيادي، في ظل قطعه رحلة بالحافلة إلى إيبوروا بمسافة 589 كيلومترا الجمعة وذلك تفاديا للفوضى في مطار "أل برات".



وطلبت رابطة الدوري الاسباني من الاتحاد المحلي الأربعاء نقل المباراة في 26 تشرين الأول/أكتوبر ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الى ملعب "سانتياغو برنابيو" التابع لريال مدريد، بسبب أعمال الشغب التي يشهدها إقليم كاتالونيا عقب إعلان المحكمة العليا الاسبانية الاثنين الحكم بسجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عامًا بسبب دورهم في محاولة الاقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.



وأفادت تقارير صحافية محلية أن الناديين الغريمين رفضا فكرة إقامة المباراة في العاصمة مدريد.



الا ان الاتحاد المحلي أعلن الجمعة تأجيل المباراة مع منح الناديين حق الاتفاق على موعد جديد لها حتى صباح الاثنين.



لكن الغريمين التقليديين توصلا بسرعة إلى اتفاق حول الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذي كان اقترحه الخميس النادي الكاتالوني على لجنة المسابقات.



وينتظر الناديان الآن الموافقة على الموعد الجديد من رابطة الدوري التي اقترحت الرابع من كانون الأول/ديسمبر لتفادي تأثيرها على الحضور الجماهيري لمباريات الكأس المقررة في 18 من الشهر ذاته، علما بأنها كانت تفضل أيضا السابع من كانون الأول/ديسمبر والذي سيكون يوم سبت وهناك إمكانات أكبر للنقل التلفزيوني ولكن الأمر يتطلب تأجيل مباراتي برشلونة مع ريال مايوركا، وريال مدريد مع إسبانيول.



الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر سيكون يوم أربعاء وسيشهد مباريات كأس الملك، ولكن برشلونة وريال مدريد لن يشاركا في تلك المرحلة من المسابقة المحلية.



وفي بيان له الجمعة، أكد برشلونة أنه "أبلغ الخميس لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني رغبته بعدم اللعب في ملعب سانتياغو برنابيو (التابع لريال) بحسب اقتراح رابطة الدوري الاسباني... كانت رغبة النادي خوض الكلاسيكو في ملعب كامب نو في 26 تشرين الاول/اكتوبر".



وأضاف "لكن نظرا لقرار التأجيل.. وطلب اقتراح موعد جديد، يقترح النادي 18 كانون الاول/ديسمبر".



وتابع "يتمتع النادي بأعلى درجات الثقة في السلوك السلمي لأعضائه ومشجعيه الذين يعبرون دائمًا عن أنفسهم بأسلوب مثالي في ملعب كامب نو".



وأردف قائلا "ومع ذلك، بعد تلقي قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني بتأجيل المباراة بسبب ما وصفته +ظروفا استثنائية+ ونظرًا لأن المسألة تحديد الموعد الجديد باتت على عاتق الناديين من أجل الاتفاق عليه قبل يوم الاثنين، فإن النادي سيقترح 18 كانون الأول/ديسمبر".



وبدوره أوضح ريال مدريد في بيان لاحقًا "يرغب ريال مدريد في أن يبلغ أن التاريخ المقترح من كلا الناديين هو 18 كانون الأول/ديسمبر".



وأوضح برشلونة في بيانه أنه "يأسف للإزعاج" الذي سببه للجماهير وسيقوم باسترداد التذاكر للمشجعين الذين قاموا بشراء تذاكر المباراة التي كانت مقررة في 26 الحالي.



ويتصدر ريال الدوري راهنا بفارق نقطتين عن برشلونة وثلاث عن أتلتيكو مدريد، علما بان الاندية الثلاثة تستعد لخوض مواجهات دوري ابطال اوروبا، فيسافر برشلونة الى العاصمة التشيكية لمواجهة سلافيا براغ بعد حصده اربع نقاط من مباراتين على غرار اتلتيكو، فيما يبحث ريال مدريد عن نقاط ضرورية في زيارته الى غلطة سراي التركي بعد تذيله المجموعة الاولى وخسارته الموجعة في الجولة الاولى بثلاثية نظيفة امام باريس سان جرمان الفرنسي.



ولم تكن فترة التوقف الدولية جيدة لمدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان، فقد خسر اثنين من نجومه خلال مباراة كرواتيا وويلز الاحد ضمن التصفيات القارية، ليفتقد جهود لاعب الوسط لوكا مورديتش والجناح غاريث بايل.



ولاصابته بعضلات فخذه، سيغيب مودريتش عن زيارة جزر الباليار، ويحوم الشك حول عودته قبل مباراتي غلطة سراي.



أما بايل الذي قال مدرب منتخب بلاده راين غيغز انه تعرض لشد عضلي، فلم يعد الى التمارين حتى يوم الخميس.



- ميسي عائد بقوة -



بدوره، يبحث برشلونة عن فوزه الرابع تواليا، بعد بداية بطيئة شهدت خسارته مرتين في أول خمس مباريات في ظل غياب نجمه المصب انذاك الارجنتيني ليونيل ميسي.



وعاد ميسي ليظهر مستوياته السابقة وسجل اول اهداف فريقه الاربعة امام اشبيلية في الجولة السابقة.



وسيعزز تواجد ميسي المنافسة على المراكز الهجومية لدى "بلوغرانا"، لكن ايقاف الفرنسي عثمان ديمبيلي قد يعبد الطريق امام مواطنه انطوان غريزمان للعودة إلى تشكيلة يتألق فيها راهنا ايضا الاوروغوياني المخضرم لويس سواريز، وذلك بعد ابعاد هداف اتلتيكو مدريد السابق عن مواجهة اشبيلية الاخيرة.



بدوره، يخوض أتلتيكو، وصيف الموسم الماضي، مواجهته مع ضيفه فالنسيا الذي استعاد حضوره بفوزين في آخر مباراتين، على وقع محاولة رابطة الدوري إقامة مباراته مع فياريال في 6 كانون الاول/ديسمبر المقبل في ميامي في الولايات المتحدة.



وكانت الليغا قد رفعت في الموسم الماضي طلبا مشتركا من ناديي برشلونة وجيرونا لخوض مباراة على الأراضي الأميركية، قبل أن يتم وضعه في الأدراج بعد معارضة واسعة له شملت الاتحاد الإسباني ورابطة اللاعبين المحترفين وحتى الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).



وتلقى المحاولة المتجددة دعما صريحا من الناديين المعنيين هذا الموسم.



وقال رئيس فياريال فرناندو رويغ إن "كل ما يسوق لكرة القدم والرياضة الإسبانية هو جيد للجميع، وبالطبع (جيد أيضا) لفياريال".



واعتبر المدير العام لأتلتيكو مدريد ميغيل أنخل جيل مارين أن ناديه "يعمل في كل موسم لتطوير والترويج لعلامته التجارية في مختلف قارات العالم، ونقل المباراة الى الولايات المتحدة سيتيح لنا مواصلة العمل على ذلك".



ويخوض أتلتيكو ثلاث مباريات قوية على ارضه، فبعد مواجهة فالنسيا يستقبل اتلتيك بلباو الاسبوع المقبل في الدوري، وبينهما باير ليفركوزن في دوري الابطال.





المصدر: فرانس برس