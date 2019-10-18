رسمياً.. تأجيل مباراة الكلاسيكو بعد موافقة ريال مدريد

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسمياً تأجيل الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل ومنح الناديين فرصة حتى صباح الاثنين للتوصل إلا اتفاق أو تحويل القرار للجنة المسابقات.



ونشر الاتحاد الإسباني بياناً على موقعه الرسمي يؤكد فيه أنه يتعين على ريال مدريد وبرشلونة الاتفاق على موعد المباراة الجديد قبل آخر أجل والمتمثل في الحادي والعشرين من هذا الشهر في الساعة العاشرة صباحاً.



وأشار البيان إلى أن النظام الداخلي يمنع تعديل روزنامة الدوري وعليه تسمح لجنة المسابقات للناديين المعنيين بالموافقة على تحديد تاريخ الكلاسيكو وتوقيت المباراة قبل نهاية المهلة في العاشرة صباحا من يوم الاثنين القادم الموافق للحادي والعشرين من هذا الشهر.



وذكر البيان أنه في حالة عدم وجود اتفاق بين الناديين ستكون لجنة المسابقات هي الجهة المسؤولة عن تحديد موعد المباراة وتوقيتها .



واقترح نادي برشلونة إقامتها يوم الأربعاء 18 كانون الاول/ديسمبر "أبلغ النادي الخميس لجنة المسابقات في الاتحاد الاسباني رغبته بعدم اللعب في ملعب سانتياغو برنابيو بحسب اقتراح رابطة الدوري الاسباني... كانت رغبة النادي خوض الكلاسيكو في ملعب كامب نو في 26 تشرين الاول/اكتوبر". تابع "لكن نظرا لقرار التأجيل.. وطلب اقتراح موعد جديد، يقترح النادي 18 كانون الاول/ديسمبر".



من جانبه وافق ريال مدريد على مقترح غريمه برشلونة بشأن موعد جديد للكلاسيكو.



وكان من المبرمج أن يلعب الكلاسيكو بين عملاقي الليغا في تاريخه المحدد سلفاً وهو 26 أكتوبر/تشرين الأول غير أنّ الاضطرابات والأحداث السياسية التي يشهدها إقليم كتالونيا حال دون ذلك، ليُجبَر الاتحاد الإسباني على تأجيل القمة إلى ديسمبر المقبل مع ترك حرية اختيار التاريخ المناسب للناديين والرابطة.





المصدر: بي إن سبورت