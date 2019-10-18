رياضة | عاجل.. اتهام فيرجسون بالتلاعب في نتائج المباريات.. ويوفنتوس يظهر بالصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتهام فيرجسون بالتلاعب في نتائج المباريات.. ويوفنتوس يظهر بالصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مدرب نادي مانشستر يونايتد الأسطوري اتهامات خطيرة بحصوله على رشوى للقيام بالتلاعب بأحد نتائج مباريات الفريق من قبل.

اتهام خطير موجه لمدرب مانشستر يونايتد

وكشفت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن جيسوسيبي باغليارا وكيل أعمال اللاعبين قام بالكشف عن قيام السير أليكس فيرجسون مدرب نادي مانشستر يونايتد السابق بأعمال تلاعب.

وأكد جيسوسيبي باغليارا أن السير فيرجسون قد اشترك معه في التلاعب بنتيجة مباراة مانشستر يونايتد ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وقام بشكر فيرجسون بساعة رولكس قدرها 30 ألف جنية إسترليني.

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كما كشف جيسوسيبي أن فيرجسون كان يحصل دائما على نسبة مالية من صفقات اللاعبين التي يتعاقد معها نادي مانشستر يونايتد.

رد المدعي العام على هذه الاتهامات

وأشارت الصحيفة أن المدعي العام قد وصف هذه الإداعاءات ضد فيرجسون بالهجوم اللاذع.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.