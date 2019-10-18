رياضة | جوارديولا يعلق على تأجيل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يعلق على تأجيل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي على تأجيل موعد مباراة الكلاسيكو بين نادي ريال مدريد ونادي برشلونة في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حددت أمس الخميس موعد جديد للكلاسيكو وهو 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر ولكن لقي هذا القرار رفض كبير.

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وعند سؤال جوارديولا عن رأيه في تأجيل موعد الكلاسيكو قال: "لا أعرف لماذا، سيكون عليك أن تسأل تيباس أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ربما حدث ذلك لأنهم يجب أن يكونوا قلقين بشأن شيء ما، لكنني بصراحة لا أعرف السبب".

وأضاف: "سوف ادافع عن حقوق الانسان، في مدريد، ألساسوا وكاتالونيا، في كل مكان".

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.