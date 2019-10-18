رياضة | نقل لاعب وادي دجلة للمستشفى

وتعرض عرفات لكدمة قوية في منطقة الصدر خلال المباراة، ولم يستطع لتحمل، ليقرر التوجه للمستشفى لاجراء الفحوصات اللازمة

وتعادل الاتحاد السكندري مع وادي دجلة بهدف لكل فريق على ملعب الاسكندرية ،ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة المحلية

سجل هدف وادي دجلة مروان مجدي في الدقيقة 15 من الشوط الأول وتعادل خالد قمر للاتحاد في الدقيقة 26.

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وبالرغم من تسجيل هدفي اللقاء في الشوط الأول، إلا أن الأهداف غابت عن الـ45 دقيقة الآخري لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وألغي الحكم هدف للإيفواري رزاق سيسيه لاعب الاتحاد بداعي التسلل، وأيضًا عدم احتساب ضربة جزاء لزعيم الثغر بعد لمسة يد ضد لاعب وادي دجلة داخل منطقة الجزاء.

ورفع الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري في المقابل، ارتفع رصيد وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكيس جونياس، إلى نقطتين في المركز الـ16.