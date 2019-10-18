رياضة | محمود البنا يدير لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود البنا يدير لقاء الزمالك والمقاولون العرب بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت لجنة الحكام محمود البنا، بإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، والمقرر لها مساء الغد، على ملعب السلام، ضمن منافساتالجولة الخامسة من المسابقة المحلية.

ويعاون البنا في ادارة المباراة سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكما رابعا.

وتشهد صفوف الزمالك غيابات بالجملة وعلى رأسهم عبدالله جمعة وعمر السعيد وشيكابالا للإصابة بجانب محمد عبد الغني ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز ومحمد أبو جبل.

في الوقت الذي يعود مصطفى فتحي لقائمة الفريق بجانب فرجاني ساسي ومحمود علاء بعد غيابهما عن المواجهة الأخيرة وتماثل مصطفى فتحي للشفاء بشكل كامل من الإصابة التي كان يعاني منها.