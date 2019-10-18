رياضة | المقاولون العرب يفقد معروف يوسف أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يفقد معروف يوسف أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغيب معروف يوسف اللاعب المعار للمقاولون العرب من الزمالك، وذلك بسبب بند في تعاقده مع الذئاب يمنعه من المشاركة أمام فريقه.

ووافق نادي المقاولون العرب على خوض اللقاء أمام الزمالك غدا وذلك بعد سلسلة اعتراضات كبيرة من قبل الأول.

كما يغيب أيضا طاهر محمد نجم هجوم الفريق وذلك لتعرضه للإصابة بشد في العضلة الخليفة سوف تحرمه من خوض اللقاء.

ويواجه المقاولون العرب غدا نظيره نادي الزمالك على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة ال 5 من المسابقة المحلية.

Advertisements

هذا وخاض عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، مباراتين وديتين أمام القناة والبنك الأهلي، خلال فترة توقف الدوري وذلك من أجل الحفاظ على لياقة اللاعبين قبل مواجهة الزمالك بالدوري.

وتوقف قطار الدوري العام، نظرا لخوض المنتخبين الوطنين الأول والأوليمبي، لمعسكر مغلق بالفترة من 7 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وقدم النحاس موسم أخير مميز مع المقاولون العرب كما بدأ هذا الموسم ايضا بشكل قوي جدا حيث خاض 3 مباريات حتى الان، فاز في 2 وتعادل في مباراة واحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

