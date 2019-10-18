رياضة | سر تمسك ميسي بعدم الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تمسك ميسي بعدم الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب أطفال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة في إسعاد جماهير النادي بسبب تصريحات والدهم الأخيرة عنهم في احدي المقابالات الصحفية.

وكشف ميسي أن أطفاله هم سبب بقائه حتى الآن في نادي برشلونة وعدم وجود رغبة لديه في مغادرة النادي.

وقال ميسي في تصريحات صحفية: "أنا أعرف برشلونة جيداً مشيت على طول شوارعها، وكنيسة العائلة المقدسة وأنا الآن أريد فعل ذلك مع أطفالي وأحب الاستمتاع معهم والخروج لتناول الطعام".

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وأضاف: "يُحب أطفالي السفر للارجنتين ولكن لأنهم عاشوا في برشلونة لديهم أصدقاء بالفعل هناك ولا أرغب في قطع علاقاتهم، لقد حدث لي ذلك عندما كنت صغيرا".

وأنهى ميسي حديثه قائلا: "أنا وأنتونيلا واضحاً لما نريده لأطفالنا، سنفعل كل ما في وسعنا ليكونوا في بيئة جيدة، أما في الصيف أنا أب أخر أذهب مع تيادو لأعياد الميلاد".

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.