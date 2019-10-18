رياضة | الاتحاد السكندري يشكو حكم لقاء دجلة للجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يشكو حكم لقاء دجلة للجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن غضبه الشديد في حديثه مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، بشأن حكم لقاء زعيم الثغر مع وادي دجلة بالدوري

وأبدى مصيلحي اعتراضه على مستوى التحكيم المتواضع في المباراة بقيادة أحمد العدوي مما كان سببا في تعادل الفريقين.

وتقدم زعيم الثغر بشكوى ضد طاقم الحكام الذي ادار المباراة لاتحاد الكرة وفي انتظار رد الاخير.

وتعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره فريق وادي دجلة بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الإسكندرية في الجولة الرابعة من بطولة الدوري. Advertisements