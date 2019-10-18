رياضة | الأهلي يقلب تأخره أمام التعاون إلى فوز بالثلاثة ويرتقي لوصافة الدوري السعودي

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نجح فريق الأهلي في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه التعاون إلى فوز بنتيجة 3-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة لحساب الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الأهلي يقلب تأخره أمام التعاون إلى فوز بالثلاثة ويرتقي لوصافة الدوري السعودي

وتقدم التعاون أولًا عن طريق هيلدون راموس في الدقيقة العاشرة قبل أن يدرك عبدالفتاح عسيري التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 22 فيما سجل دجانيني تفاريس ثاني أهداف الأهلي في الدقيقة 44، قبل أن يختتم عمر السومة الثلاثية في الدقيقة 70.

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وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي لـ 14 نقطة في المركز الثاني مؤقتًالحين انتهاء مباريات الجولة ، فيما توقف رصيد التعاون عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر وله مباراة مؤجلة.