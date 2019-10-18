رياضة | غدا.. دربي عثماسون وسبورتنج، والصيد يستضيف كفر الشيخ بالدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. دربي عثماسون وسبورتنج، والصيد يستضيف كفر الشيخ بالدور التمهيدي الثاني لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق غدا السبت مواجهات الدوري التمهيدي الثاني ببطولة كأس مصر، وقد تأهل 3 فرق من محافظة الغربية وهم "عثماسون وسبورتنج كاسل، وصيد المحلة"

ويستضيف استاد طنطا الرياضي موقعة بين فريقي عثماسون طنطا بقيادة محمد علوش وسبورتنج كاسل الذي يقوده أيمن دربالة فنيا، لإقتناص بطاقة الصعود للدوري التمهيدي الثالث.

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وتأهل عثماسون بعد تخطي مركز شباب زفتي بهدفين نظيفين، وصعد سبورتنج للدور التمهيدي الثاني بعد الفوز علي محلة حسن بثنائية مقابل هدف.

كما يواجه صيد المحلة بقيادة طارق السعيد نظيره كفر الشيخ تحت قيادة فينة لعبدالفتاح عبدالرازق، علي ملعب غزل المحلة الفرعي.

وكان صيد المحلة فاز بالدور التمهيدي الأول علي سمنود بهدف نظيف، وحقق كفر الشيخ الفوز علي مركز شباب سيدي غازي برباعية مقابل هدف.