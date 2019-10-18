رياضة | جيوفينكو: أهدرنا فرص كثيرة أمام ضمك

وقال جيوفينكو، في تصريحات لقناة " السعودية الرياضية ": "كان هدفنا منذ بداية المباراة هو إنهائها مبكرًا، على الرغم من قيامنا بتضييع بعض الفرص".

وأضاف: "كنت متحمسا للغاية حتي أنني جيوفينكو لم أستمع إلى صافرة الحكم بإنهاء الشوط الأول".

وافتتح جيوفينكو أهداف الهلال عند الدقيقة 22، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك ضمك.

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كما أحرز مهاجم الهلال الفرنسي جوميز الهدف الثاني عند الدقيقة 55، من داخل منطقة الجزاء ليضعها في شباك حارس ضمك.

وسجل البرازيلي إدواردو يحرز الهدف الثالث لصالح الزعيم عند الدقيقة 68؛ ليعلن الحكم عقب انتهاء اللقاء فوز الهلال بثلاثة أهداف دون رد.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده لـ١٩ نقطة متصدراً ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين، فيما يتواجد ضمك عند المركز السادي عشر و الاخير من ترتيب المسابقة.