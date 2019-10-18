رياضة | مفاجأة جديدة بشأن محمد صلاح مع ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة بشأن محمد صلاح مع ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي تأكيد جاهزية لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق لمباراة مانشستر يونايتد المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:"علينا أن ننتظر ونرى جاهزية صلاح و أليسون و ماتيب، مازال لدينا حصتين تدريبيتين ثم نقرر بعدها، لاشيء مؤكد حتي الآن".

وأضاف كلوب:"انا استمتع بمباريات الديربي كثيراً، انها مثل الملح في الحساء، ‏سنُقاتل بنسبة 100% لكن علينا ان نلعب كرة القدم بأسلوبنا، كل ما انا اتطلع إليه هو مزيجٌ من السلوك الرائع والأداء العظيم من جانبنا".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة و النصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب أولد ترافورد الدولي.