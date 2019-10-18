رياضة | بلدية المحلة يواصل التحضير لمواجهة دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلدية المحلة يواصل التحضير لمواجهة دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة كرم جابر تدريباته على ملعبه إستعدادا للقاء دمنهور في الأسبوع الأول من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء القادم.

وشهد تدريبات الجمعة تشجيع كبير من جماهير بلدية المحلة لتحفيز اللاعبين على الفوز في بداية المشوار لتكون إنطلاقة لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.

وحظي التدريب بمنافسة كبيرة وحماس بين اللاعبين لحجز مكان في التشكيل الاساسي للفريق.

وسوف يدخل الفريق في معسكر مغلق بفندق النادي من اليوم حتى موعد مباراة دمنهور الثلاثاء القادم.

من ناحية أخرى إجتمع مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة باللاعبين بعد تدريب اليوم لتحفيزهم ومساندتهم قبل بداية مشوار الدوري وأكد لهم على ثقة مجلس إدارة بلدية المحلة وجماهير الفريق فيهم وأنهم سيقفون بقوة خلفهم من أجل تحقيق حلم مدينة المحلة والعودة للدوري الممتاز بعد غياب فترة طويلة.

وكان الفريق قد خاض فترة إعداد قوية تخللها معسكر بالاسماعيلية وخاض الفريق العديد من المباريات الودية المتدرجة وصلت إلى ١٣ مباراة فاز في ٨ لقاءت منها على جمهورية شبين وتلا وميجا سبورت وكهرباء الاسماعيلية ومطاحن الغربية والزرقا والحامول وعرب الرمل.

وتعادل في ثلاثة مباريات مع طنطا والترسانه وبني عبيد. وهزم في مباراتين أمام الاسماعيلي، والمصري البورسعيدي.

وكان الفريق قد تعاقد مع ١٠ صفقات دعم بهم بجوار القوام الأساسي للفريق وهم :

إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة.

ويقود الفريق فنيا كرم جابر مديرا فنيا ومعه مصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين وتامر ذو الهمة مدرب أحمال وأحمد حسين للعلاج الطبيعي ورؤوف فودة طبيب وعزت الغباري مدير إداري.

مباريات بلدية المحلة

الأسبوع الاول

بلدية المحلة مع دمنهور

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الأسبوع الثاني

الرجاء مع بلدية المحلة

الأسبوع الثالث

بلدية المحلة مع أبوقير للإسمدة

الأسبوع الرابع

المنصورة مع بلدية المحلة

الأسبوع الخامس

بيلا مع بلدية المحلة

الأسبوع السادس

بلديَة المحلة مع الإولمبي

الأسبوع السابع

مالية كفر الزيات مع بلدية المحلة

الأسبوع الثامن

بلديَة المحلة مع الحمام

الأسبوع التاسع

غزل المحله مع بلدية المحلة

الأسبوع العاشر

بلدية المحلة مع دكرنس

الأسبوع الحادي عشر

فاركو مع بلدية المحلة