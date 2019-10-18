رياضة | تعرف على توصيات اجتماع رؤساء أندية القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على توصيات اجتماع رؤساء أندية القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم الجمعة رؤساء وممثلى أندية القسم الثانى إجتماعاً بأحد الفنادق، لبحث كيفية رفض قرار مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم بتطبيق دوري المحترفين في الموسم بعد المقبل، بهبوط 5 أندية من كل مجموعة للقسم الثالث في الموسم الحالي.

وقد أعرب الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس، فى خلال الإجتماع عن تقديره وكافة رؤساء الأندية لأعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصرى السابقين برئاسة هانى أبوريدة بالإضافة لتقديرهم للدور الكبير والظروف الصعبة التى تولت فيها اللجنة المؤقتة برئاسة عمرو الجناينى مهام عملها بإدارة شئون الإتحاد حتى موعد إقامة إنتخابات جديدة لإختيار مجلس إدارة جديد للإتحاد المصرى لكرة القدم.

وقد أعلنت غالبية الأندية لرفضها للتصور الذى تم وضعه لشكل المسابقات بالموسم المقبل وطريقة إدارتها على الأقل فى الوقت الراهن.

بينما أبدت أندية القناة والفيوم وفاركو والمنصورة والترسانة والنصر الموافقة على تطبيق نظام المحترفين بالقسم بداية من العام المقبل كما أعلنت اللجنة المؤقتة بإتحاد الكرة.

وخرجت الأندية وممثليها بعدة إقتراحات وتصورات أبرزها أنه لامانع لدى جميع الأندية من تنفيذ وتطبيق دورى المحترفين ولكن لابد أن يتم ذلك على مراحل وأن يتم دراسة الأمر جيدا ويطبق بشكل تدريجى بتقليص عدد فرق الهبوط وزيادتها تدريجيا على موسمين أو ثلاث مواسم حتى يتسنى تطبيق دورى المحترفين بالعدد المناسب من الأندية.

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وأضاف ممثلو الأندية أنه لابد من تحديد مزايا وعوائد تطبيق دورى المحترفين على الأندية فلا يجوز أن تعلن مسابقة مستحدثة بشكل ومضمون جديد دون عرض فوائد تطبيقها على الأندية ولابد من وضع النقاط واللوائح التى ستدار بها المسابقة بشكلها الجديد.

كما أكدت الأندية على أن اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شئون إتحاد كرة القدم لابد وأن تراعى مصالح الأندية أيضا فلا يجب أن يتم إقصاء هذا العدد الكبير من الأندية فى موسم واحد ويصل عددها ل١٥ نادى بواقع ٥ أندية من كل مجموعة ويجب أن يتم الأمر بشكل تدريجى.

وأكدت الأندية وممثليها على إحترامها تماما لقرار تقليص عدد أندية الجمعية العمومية بما سيعود بالنفع على جميع الأندية والذى سوف يخلق أيضا إتحاد قوى بجمعية عمومية أكثر قوة وتأثيرا حيث أن الأندية المشاركة حاليا وكثرتها لم و لن يفيد بشئ ولكن أيضا لابد أن يتم الأمر بتصور وشكل مدروس بعناية.

كما إتفقت الأندية على تشكيل لجنة برئاسة الخضر إبراهيم رئيس مجلس إدارة نادى دكرنس ومحمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادى النجوم من أجل تحديد موعد عاجل مع اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة إتحاد كرة القدم ولكن تعذر الأمر نظرا لسفر عمرو الجناينى رئيس اللجنة خارج البلاد حاليا على أن يتم تحديد موعد فى أقرب وقت بعد التواصل مع محمد فضل وجمال محمد على أعضاء اللجنة وتأكيدهما على ذلك.