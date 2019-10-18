رياضة | جماهير دمنهور تؤازر لاعبيها قبل مواجهة بلدية المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير دمنهور تؤازر لاعبيها قبل مواجهة بلدية المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر عدد كبير من جماهير دمنهور التواجد في مران فريقهم، يوم الأحد، المقبل لتشجيعهم ومؤازراتهم قبل المواجهة المرتقبة مع فريق بلدية المحلة في إفتتاح القسم الثاني، والمقرر لها الثلاثاء القادم ضمن منافسات الجولة الاولي لمنافسات دوري القسم الثاني .

وكان الجهاز الفني لدمنهور بقيادة أحمد ساري ومعه رؤوف الحوشي عضو لجنة لكرة قد نحجوا في التعاقد مع 14صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، ، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمر صبحي حارس مرمي السكة الحديد، وزيدان إسماعيل مدافع الإعلاميين بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال، وإسلام رمضان ظهير أيسر الإوليمبي، والسيد سويلم مدافع منتخب السويس.

وبدأ الفريق الدمنهوري هذاالموسم بجهاز فني مكون من أحمد ساري مديرًا فنيًا، وعلاء المني مدربا عاما وكمال فريد مدربا وأحمد النعناعي مدربا ومحمد عبد الستار إداري وأحمد مصطفي (بربش) مدرب حراس، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين و، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين ونشأت أباظة أخصائي علاج طبيعي.

مباريات دمنهورفي الدور الأول

1- البلدية - دمنهور

2- دمنهور - بيلا

3- الأوليمبي - دمنهور

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4- دمنهور - المالية

5- الحمام - دمنهور

6- دمنهور - غزل المحلة

7- دكرنس - دمنهور

8- دمنهور - فاركو

10- دمنهور - المنصورة

11- الرجاء - دمنهور