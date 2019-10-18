رياضة | فرق الدقهلية تواصل مغامرتها بكأس مصر في التمهيدى الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرق الدقهلية تواصل مغامرتها بكأس مصر في التمهيدى الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية من عصر السبت مباريات الدور التمهيدى الثانى بكأس مصر حيث تقام 47 مباراة بمختلف محافظات مصر.

وتواصل أندية الدقهلية رحلتها عبر محطات كأس مصر حيث يستضيف فريق شباب الأمير ضيفه فريق نبروه بعدما تمكن شباب الأمير من إقصاء شيكو فيما تمكن نبروه من تجاوز ميجاسبورت عقب إنسحاب الأخير نظرا لعدم إكتمال العدد القانونى لإقامة اللقاء عقب إصابة خمس لاعبين مع بداية المباراة.

وفى مباراة أخرى يستضيف فريق مركز شباب تلا أحد ممثلى محافظة المنوفية ضيفه فريق شربين بعدما أطاح شباب تلا بأمال ميت خاقان منذ الدور التمهيدى الأول بعدما تمكن من تحقيق الفوز بركلات الترجيح بينما تخطى شربين مركز شباب الخياريه بثلاثية نظيفة.

Advertisements

بنى عبيد ف كهرباء طلخا، حيث شهدت الجولة الأولى إكتساح بني عبيد لنظيرة فريق إتحاد المنزلة بالدور التمهيدى الأول بستة أهداف مقابل ثلاثة، بينما تخطى طلخا عقبة بلقاس بصعوبة بركلات الترجيح.

كما يباقي فريق المطرية مع نظيرة فريق رأس البر ، وشهد الدور الأول ، فوز المطرية على عبة الروضة بهدفين مقابل هدف، كما فاز رأس البر على فريق كفر سعد بسباعية مقابل هدف وحيد .

مياه الدقهلية العائد بتأهل صعب وثمين أمام منية سمنود بركلات الترجيح يحل ضيفا ثقيلا أمام السنبلاوين والفائز بخماسية نظيفة على دقادوس.

وكانت لجنة مسابقات القسم الثالث بالدقهلية قد أعلنت تأجيل مباريات الجولة الثانية بالمجموعة التاسعة نظرا لإقامة مباريات التمهيدى الثانى لبطولة كأس مصر.