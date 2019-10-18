رياضة | برشلونة يعلن موعد الكشف عن قميصه الجديد الخاص بالأمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يعلن موعد الكشف عن قميصه الجديد الخاص بالأمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي برشلونة الإسباني من الإعلان عن قميص الفريق الجديد، والذي صنع خصيصًا للأشهر الباردة وحالات سقوط الأمطار .

تفاصيل القميص الجديد لبرشلونة

وِأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة سيكشف عن قميصه الجديد في بداية 2020، على أن يتكون القميص من نسيج مبتكر خصيصًا لحالات الطقس البارد وهطول الأمطار خلال شهور فصل الشتاء .

وأشارت الصحيفة الإسبانية المذكورة أعلاه، أن برشلونة سيكشف عن قميصه الجديد في الدورات التدريبية الأولى من العام المقبل، على أن يكون باللون الأسود الكامل، مع احتوائه على تفاصيل أخرى خاصة بالرعاة .

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وأنهت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن النسيج المصنع من خلاله قميص برشلونة، سيسمح لللاعبين بممارسة أدائهم الطبيعي بشكل مريح في الأيام الممطرة وأثناء هطول الأمطار.

رسميًا: تأجيل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

وعلى صعيد أخر، قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد، والتي كان من المقرر انطلاقها السبت الموافق 26 أكتوبر.

ليتم رسميًا موافقة كلا الناديين على خوض المباراة يوم 18 ديسمبر القادم، وهو الموعد المقترح من جانب الاتحاد .