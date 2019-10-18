شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يستهل مشواره بفوز غالي على التعاون بدوري المحترفين السعودي والان مع التفاصيل

حقق النادى الأهلي فوزاً على نظيره التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين السعودى.

تقدم التعاون في الدقيقة 10عن طريق اللاعب هيلدون أجوستو، قبل أن يتعادل الاهلى فى الدقيقة 22 عن طريق اللاعب عبدالفتاح توفيق، ثم سجل الاهلى هدف التقدم عن طريق اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة 44 لينتهى الشوط الاول بنتيجة هدفين مقابل هدف .

ومع انطلاقة الشوط الثانى وسط محاولات الاهلى لتعزيز اهدافه تمكن اللاعب عمرو السومة من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 70 من تسديدة رائعة تصطدم بالعارضة وتسكن الشباك لينتهى اللقاء بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وشهدت المباراة فى الدقيقتين 22 , 33 تعرض احمد حسن و ريان الموسى لاعبا التعاون للبطاقة الصفراء، بينما حصل لوكاس ليما و حسين على و محمد العويس على البطاقة الصفراء فى الدقائق 39 , 50 ، 84 من عمر اللقاء.

وخاض جروس المدير الفنى لأهلى جدة المباراة بتشكيل ضم كلا من :

حراسة المرمى :محمد العويس.

خط الدفاع :عبد الباسط هندي، محمد خبراني، عبدالله حسون، لوكاس ليما.

خط الوسط :الفيس ساريتش، حسين المقهوي، نوح الموسي، عبدالفتاح عسيري، يوسف بلايلي.

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خط الهجوم :دجانيني تفاريس.

ولعب باولو سيرجو مدرب التعاون بتشكيل ضم كلا من :

حراسة المرمى: كاسيو

خط الدفاع: أحمد عسيري، ريكاردو ماتشادو، طلال عبسي، محمد الشنقيطي

خط الوسط: مدالله العليان، ساندرو مانويل، ريان الموسى، سيدريك أميسي، هيلدون راموس

خط الهجوم: ليندر تاوامبا

وبعد الفوز رفع الأهلي رصيده الى النقطة 14 محتلا المركز الثانى ، بينما احتل التعاون المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط بجدول ترتيب الدوري السعودي .