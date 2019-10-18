شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدير اللقاء الكاميروني أليوم أليوم نيانت ويعاومه كل من ايفيس جاي نوبي مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثاني وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.
وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر اقامة المباراة بعد الأزمة التي نشبت من قبل بعد رفض الفريق السنغالي خوض المباراة ببرج العرب.
يذكر أن الحكم الكاميرونى أدار مباراة نهائى أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر والتى جمعت بين منتخبى الجزائر والسنغال فى ستاد القاهرة الدولى والتى انتهت بفوز المنتخب الجزائرى بلقب البطولة.
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