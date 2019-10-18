شكرا لقرائتكم طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعييت طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا المقرر لها يوم الخميس المقبل على ملعب السلام.

ويدير اللقاء الكاميروني أليوم أليوم نيانت ويعاومه كل من ايفيس جاي نوبي مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثاني وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغاني محمدوا نور الدين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قرر اقامة المباراة بعد الأزمة التي نشبت من قبل بعد رفض الفريق السنغالي خوض المباراة ببرج العرب.

يذكر أن الحكم الكاميرونى أدار مباراة نهائى أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر والتى جمعت بين منتخبى الجزائر والسنغال فى ستاد القاهرة الدولى والتى انتهت بفوز المنتخب الجزائرى بلقب البطولة.