البنا حكما للزمالك ضد المقاولون...

الزمالك ضد المقاولون

الزمالك ضد المقاولون حيث ظهرت 5 ملامح على قائمة الفريق الأبيض التى أعلن عنها ميتشو المدير الفنى قبل مواجهة ذئاب الجبل و والمقرر لها مساء غد السبت في الدوري الممتاز.

الزمالك ضد المقاولون

وضمت قائمة الزمالك ضد المقاولون كلا من: محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى ، محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدى النقاز- محمد عبد الشافي في خط الدفاع ،طارق حامد - فرجانى ساسي - أحمد سيد زيزو - محمد أونجم - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - يوسف أوباما - كريم بامبو - إمام عاشور - مصطفي فتحى في خط الوسط، خالد بو طيب - مصطفي محمد في خط الهجوم.

الزمالك ضد المقاولون والإصابات عرض مستمر

الزمالك ضد المقاولون حيث ما زالت الإصابات تداهم الفريق الأبيض خاصة بعد استبعاد أكثر من لاعب وعلى رأسهم عبد الله جمعة الذى يعانى من إصابة فى الفخذ وكذلك محمد عبد الغنى الذى عاد خلال المباراة الماضية للزمالك ولكن عاد شبح الإصابات ليداهمه مرة أخرى.

بينما يعانى عمر السعيد إصابة مجهولة لم يشارك على إثرها مع المنتخب الوطنى وعاد إلى الزمالك.

الزمالك ضد المقاولون واستمرارغباب شيكابالا

الزمالك ضد المقاولون حيث استمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا عن قائمة الفريق الأبيض بعد تعرضه لإصابة عضية ولكن المفارقة فى الأمر أن الأباتشى كان نادرا ما يعنى من شبح الإصابات العضلية طوال مسيرته الكروية.

الزمالك ضد المقاولون ومحمد عنتر "غائب دائم"

الزمالك ضد المقاولون حيث عاد محمد عنتر إلى الاختفاء مرة أخرى من المشاركة في شوط واحد في مباراة الذهاب أمام جينيراسيون فى ذهاب دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وذلك لأسباب فنية.

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الزمالك ضد المقاولون وصبحي من مرمى المنتخب الأولمبى إلى دكة عواد

الزمالك ضد المقاولون حيث منحت إصابة محمد أبو جبل الفرصة لمحمد صبحي للتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك بعدما كان يتم استبعاده باستمرار عن قائمة الفريق الأبيض.

الزمالك ضد المقاولون والونش يواصل الظهور

الزمالك ضد المقاولون حيث واصل محمود حمدى "الونش" الظهور فى قائمة الفريق الأبيض حيث نادرا ما يستبعده الصربى ميتشو عن المباريات.

الزمالك ضد المقاولون وعودة محمود علاء وفرجانى ساسي وطارق حامد

الزمالك ضد المقاولون حيث عاد ثلاثى الزمالك محمود علاء وفرجانى ساسي وطارق حامد إلى الظهور مرة أخرى فى قائمة الفريق الأبيض بعدما استبعدهم ميتشو عن اللقاء الماضى أمام نادى مصر .

الزمالك ضد المقاولون وظهور مصطفى فتحى

الزمالك ضد المقاولون حيث عاد مصطفى فتحى للظهور فى قائمة الفريق الأبيض بعد غياب طويل بسبب الإصابة.