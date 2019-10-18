شكرا لقرائتكم الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الاسماعيلي وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى الاسماعيلى و حرس الحدود بالتعادل السلبى، فى المباراة التى تجمعهم حاليا على ستاد الاسماعلية ضمن مباريات الجولة الـ4 من بطولة الدورى المصرى .

شهدت أحداث الشوط الأول هجوما من قبل لاعبى اللاسماعيلى، ومحاولات لاحراز هدف التقدم من قبل محمد الشامى و محمد حمدى ذكى ولكن لم يكتب لها النجاح فى ظل التحفظ الدفاعى من قبل لاعبى حرس الحدود .

وجاء تشكيل الاسماعيلى بقيادة ميودراج يسيتش كالتالى : حراسة المرمى :محمد مجدي

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الدفاع : همام طارق، باهر المحمدي ، محمد مجدي ، اسامة ابراهيم

الوسط : محمد بيومي ، محمود دونجا، عبد الرحمن مجدي ، احمد مدبولي

الهجوم : محمد حمدي زكي ، محمد الشامي

بينما ضم تشكيل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى كالتالى :أحمد محمد السعدني ، حسن مجدي ، خالد سامي ، مصطفى زناري ، عمرو الحلواني ، مصطفى جمال ، أحمد فيليكس ، محمد أسامه ، أحمد شرويدة ، إبراهيم كونيه ، محمد جريندو .