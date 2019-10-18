شكرا لقرائتكم 8 نوفمبر إنطلاق بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة بين المنتخب الأولمبى ومالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.
ويرسل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب قائمته إلى الكاف يوم 28 أكتوبر الجارى، وتضم 21 لاعبا وفقا للائحة البطولة بواقع 3 حراس و18 لاعبا، ويحق له استبدال لاعب واحد بناء على تقرير طبى قبل أول مباراة بـ24 ساعة.
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