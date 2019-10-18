شكرا لقرائتكم الكاف ينعش خزينة الأهلي بـ ـ450 ألف دولار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتعشت خزينة النادي الاهلي خلال الأيام القليلة الماضية بـ450 ألف دولار حصل عليها من الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تُمثل مستحقات متأخرة للأهلي لدى الإتحاد الأفريقي. وحصل الاهلي على مبلغ الـ450 ألف دولار نظير صعوده لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى ودّعها الأحمر الموسم الماضي من دور الـ16 أمام صن داونز الجنوب أفريقي. Advertisements وصعد الاهلي لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم حيث يلعب في المجموعة الثانية مع كلاً من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. كان الاهلي قد خاطب الكاف أكثر من مرة للحصول على مبلغ الـ450 ألف دولار قبل أن يتسلّمها مسئولو القلعة الحمراء منذ أيام.

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