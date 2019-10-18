شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد عامر شفيع عن الفيحاء لمدة 10 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الفيحاء السعودي لكرة القدم يوم الجمعة غياب حارس مرماه عامر شفيع عن الفريق لمدة عشرة ايام بسبب إصابته في الكتف خلال مشاركته مع منتخب بلاده. وذكر النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت "تويتر" أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة الحارس الأردني بكدمة في الكتف وسيحتاج للخضوع لبرنامج علاجي لمدة عشرة أيام. وتعرض شفيع للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الأردني أمام نيبال في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. ويحتل الفيحاء المركز الرابع عشر في جدول ترتيب أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد خمس نقاط. ويستعد الفيحاء حاليا لمواجهة أبها الأحد في الجولة السابعة من الدوري.

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