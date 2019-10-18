الظفرة بعشرة لاعبين يهزم عجمان في الدوري الإماراتي









اسماء السيد - فاز الظفرة بعشرة لاعبين على ضيفه عجمان 1-صفر ليحرمه من تصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم& الجمعة.

وكان عجمان بحاجة للفوز ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المسابقة.

وأكمل الظفرة المباراة بعشرة لاعبين بعد نصف ساعة من البداية إثر طرد المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بسبب تدخل خشن ضد المالي تونجو دومبيا لاعب عجمان.

وأحرز محمد سيف هدف الظفرة والمباراة الوحيد قبل النهاية بأربع دقائق عندما تابع تسديدة سهيل المنصوري التي ارتدت من يد علي الحوسني حارس عجمان ليضع الكرة في الشباك بسهولة.

وتصدى الحوسني لمحاولة في الدقيقة 25 إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة.

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وفي المقابل أنقذ خالد السناني حارس الظفرة مرماه من فرصة خطيرة إثر تسديدة هائلة من فاندر فييرا مهاجم عجمان في الدقيقة 44.

وتقدم الظفرة للمركز الرابع بسبع نقاط من أربع مباريات بعدما ألحق بعجمان الخسارة الأولى في الموسم وحرمه من تصدر المسابقة.

وتجمد رصيد عجمان عند سبع نقاط أيضا لكن في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الظفرة.

ويتصدر الشارقة، حامل اللقب، المسابقة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم اتحاد كلباء والفجيرة.