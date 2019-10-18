مدرب أتلانتا يستشيط غضبا بعد إصابة هداف الفريق مع منتخب كولومبيا









اسماء السيد - وصف جيان بييرو جاسبريني مدرب أتلانتا المباريات الدولية بأنها عديمة الفائدة بعد إصابة دوفان زاباتا هداف الفريق مع منتخب كولومبيا لكرة القدم الأسبوع الماضي.

ويتوقع أن يغيب زاباتا لثلاثة أسابيع من بينها مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل حيث يعاني من إصابة في العضلة الضامة تعرض لها في التعادل السلبي مع تشيلي في مباراة أقيمت في إسبانيا.

وأبلغ جاسبريني صحيفة كوريري ديلو سبورت في مقابلة نشرت الجمعة "لم أتمالك نفسي وقلت كلمة بذيئة بعد سماعي الخبر".

وتابع "إنه أمر عديم الفائدة أن تطوف العالم لخوض مباريات ودية ليس لها أي معنى. يعاني اللاعبون من جولات شاقة لمدة 12 أو 13 يوما مقابل لا شيء وبعد ذلك نشتكي من زيادة الاصابات!

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وأضاف جاسبريني الذي قاد أتلانتا لدوري الأبطال لأول مرة "بعض هذه المباريات لا يشاهدها أحد. إنها عديمة الفائدة من الناحية الفنية وكذلك من ناحية المتعة".

واشتكى أيضا من فترات التوقف الدولية في سبتمبر واكتوبر ونوفمبر مقترحا أن تكون هناك فترة توقف دولية واحدة طويلة بدلا من ذلك.

وقال "نتمنى أن تنتهي هذه الفوضى التي تسببها المنتخبات الوطنية. لا يتعين إيقاف مسابقة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر.

"من الأفضل تركيز كل المباريات الدولية في فترة توقف واحدة".

وتصدر زاباتا هدافي أتلانتا الموسم الماضي برصيد 28 هدفا في كل المسابقات وهز الشباك سبع مرات في تسع مباريات هذا الموسم.& &