الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بفوز كبير على ضمك









اسماء السيد - عزز الهلال صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عبر فوز كبير 3-صفر على ضيفه ضمك الوافد الجديد& الجمعة.

ورفع الهلال، الذي لم يخسر حتى الآن وتعادل مرة واحدة، رصيده إلى 19 نقطة من سبع مباريات متقدما بفارق سبع نقاط عن الوحدة صاحب المركز الثاني الذي سيستضيف الاتحاد في مباراة صعبة غدا السبت بينما ظل ضمك في ذيل الترتيب بأربع نقاط.

وافتتح الإيطالي سيباستيان جيوفينكو التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 22 من ركلة حرة رائعة.

وانتظر وصيف بطل الموسم الماضي حتى الدقيقة 55 ليضاعف النتيجة عبر بافيتمبي جوميس الذي تابع تمريرة عرضية ليضع الكرة بسهولة في شباك شمس الدين رحماني حارس ضمك.

ولعب الفريق الزائر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 بعد حصول جمعان الدوسري على البطاقة الحمراء.

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لكن بعدها بست دقائق أرسل جوميس تمريرة عرضية نجح البرازيلي كارلوس إدواردو في إنهائها في المرمى من ضربة رأس.

وفي مباراته الأولى مع الفريق قاد البلجيكي يانيك فيريرا الفتح إلى انتصاره الأول في المسابقة هذا الموسم بالفوز 5-3 على مستضيفه العدالة.

وخسر الفتح خمس مباريات وتعادل مرة واحدة قبل انتصاره اليوم.

وأنهى الفتح، بطل نسخة 2013، عقد المدرب التونسي فتحي الجبال بالتراضي وعين فيريرا خلفا له يوم الاثنين الماضي.

ولعب العدالة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 إثر طرد عبد الله الهميان بينما سجل الهولندي ميتشل تي فريدي ثنائية للفتح في الدقيقة 43 و85 وفي المقابل سجل كارولوس أندرياماتسينورو من مدغشقر ثنائية للعدالة في الدقيقتين 88 والخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتقدم الفتح مركزا واحدا للمركز قبل الأخير بأربع نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن ضمك بينما تجمد رصيد العدالة عند سبع نقاط في المركز التاسع. (تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد الخشاب - تحرير اشرف حامد)