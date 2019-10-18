شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يُرسل احتجاجاً ضد طاقم تحكيم مباراة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى أحتجاجاً للاتحاد المصرى لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة اليوم أمام نادى وادى دجلة بقيادة الحكم أحمد العدوى و الذى لم يكن موفقاً على الإطلاق - وفقا لخطاب زعيم الثغر-، وأتخذ العديد من القرارات التي أضرت بالفريق.

و أبرز القرارات التى اعترض عليها زعيم الثغر عدم احتساب الحكم ضربة جزاء صحيحة من لمسة يد متعمدة للاعب نادى وادى دجلة منعت الكرة وهى باتجاه المرمى ، بالإضافة إلى الغاء هدف صحيح للاعب سيسيه بداعى التسلل و هو القرار الذى جانبه الصواب أيضاً و أكدت الإعادة التليفزيونية و جميع خبراء التحكيم و المحليين صحة الهدف.

وأجرى محمد مصيلحى رئيس النادى اتصالاً هاتفياً بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام مُعبراً عن استيائه الشديد من أداء طاقم التحكيم الذى ساهم بشكل كبير في أنتهاء المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق و فقد نادى الاتحاد السكندرى لنقطتين كانت فى المتناول .