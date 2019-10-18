شكرا لقرائتكم خبر عن أندية القسم الثانى تطلب تأجيل تطبيق دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رؤساء أندية القسم الثانى إجتماعا ، بأحد فنادق القاهرة، لمناقشة اقتراح اتحاد الكرة بتطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى فى الموسم الجديد.

وأبدى أغلب الأندية الحاضرة رفضهم تطبيق دورى المحترفين فى الموسم الجديد، مطالبين اتحاد الكرة بتأجيل تطبيق المقترح.

كان مسئولو اتحاد الكرة استقروا على أن يتكون دورى القسم الثانى الموسم المقبل 2020 - 2021 من مجموعتين وليس ثلاث مجموعات كما هو الحال الآن.

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وأكد مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن دورى القسم الثانى الموسم المقبل سيتكون من 24 فريقاً، بواقع 12 لكل مجموعة.

وأضاف المصدر أنه سيتم توزيع المجموعات بالاعتماد على الناحية الجغرافية والأقرب، كما سيتم حسم كيفية التوزيع خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أنه من الصعب إقامة دورى من مجموعة واحدة الموسم المقبل وسيتم حسم هذه الأمور خلال الفترة المقبلة