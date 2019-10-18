شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفقد رباعى أساسى أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقلصت فرص الرباعى محمود عبد الرازق و عبد الله جمعة وعمر السعيد ومحمد عبد الغنى لاعبى الزمالك فى اللحاق بمباراة المقاولون العرب، المقرر لها غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد السلام.
ويعد الرباعى من العناصر الأساسية بالزمالك، إلا إن الإصابات المختلفة التى لحقت بهم تهدد من تواجدهم ضمن قائمة الفريق الأبيض فى لقاء الغد وسيحسم الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، أمر الثلاثى بعد مران اليوم الجمعة.
ومن المقرر أن يعلن الصربى ميتشو خلال الساعات الجارية، قائمة الزمالك التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والتى يعد الرباعى أبرز المهددين بالاستبعاد منها للإصابة.
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