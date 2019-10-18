شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد السابعة مساء موعداً لمباراة المنتخب الأولمبى أمام مالى بافتتاح أمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، تمام السابعة مساء يوم 8 نوفمبر المقبل، موعدا لانطلاق مباراة افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة بين منتخب مصر الأولمبى ونظيره المالى على ستاد القاهرة.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.

ويرسل منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب قائمته إلى الكاف يوم 28 أكتوبر الجارى، وتضم 21 لاعبا وفقا للائحة البطولة بواقع 3 حراس و18 لاعبا، ويحق له استبدال لاعب واحد بناء على تقرير طبى قبل أول مباراة بـ24 ساعة.