شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شيكابالا يقدم واجب العزاء فى وفاة الطفل الزملكاوى أدهم الكيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، واجب العزاء إلى والد الطفل أدهم الكيكي، الذي وافته المنية قبل مباراة السوبر المصري التى جمعت الأبيض مع الأهلى خلال الشهر الماضى.

وتوفى الطفل أدهم الكيكى فى حادث سيارة وقرر اتحاد الكرة بعد ذلك الوقوف دقيقة حدادا على روح الطفل الراحل قبيل مباريات الأسبوع الأول من النسخة الجارية بالدورى الممتاز وحرص مجلس إدارة الزمالك ولاعبى الفريق أيضاً على دعم والد الطفل.

Advertisements

ويأتى تقديم شيكابالا لواجب العزاء إلى والد الطفل أدهم الكيكى اليوم على هامش تنظيم جماهير الفريق الأبيض ذكرى رحيل الطفل أدهم الكيكي فى ميدان لبنان، المهندسين بحضور جماهير الفريق وشيكابالا.



شيكابالا يقدم واجب العزاء فى وفاة الطفل أدهم الكيكى فى ذكراه