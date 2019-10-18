شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يتعادل للاتحاد السكندري أمام وادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
تعادل خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري لفريقه أمام وادي دجلة في الدقيقة 26 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا ضمن مباريات الأسبوع الـ 4 للدوري ، لتصبح النتيجة 1/1.
وكان وادي دجلة قد تقدم عن طريق مروان حمدي في الدقيقة 16 من عمر المباراة.
بدأ طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى ، المباراة بتشكيل يضم كل من : عماد السيد فى حراسه المرمى، وأسامة العزب و محمد انور و محمود رزق و السيد سالم فى الدفاع، واحمد مانجا و كريم الديب و هشام محمد فى الوسط، ورزاق سيسيه و خالد قمر وأحمد رفعت فى الهجوم.
بينما بدأ اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لدجله المباراة بتشكيل يضم : محمد عبد المنصف فى حراسه المرمى، بودى و محمود مرعى و احمد بيكهام يعقوبو فى الدفاع، ومحمد رضا و محمد عبد العاطى و محمد هلال فى الوسط، ورفيق كابو و مروان حمدى و عبد الكبير الوادى فى الهجوم.
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