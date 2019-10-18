الان تتابع بثلاثية في ضمك.. الهلال يواصل صدارة الدوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات فاز الهلال على نظيره ضمك 3 -0، في اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب “جامعة الملك سعود”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

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